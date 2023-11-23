أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة اليوم (الخميس) وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن إجلاء المرضى في غزة، محملاً إسرئيل والأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية، في إشارة لاعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي وكوادر أخرى.وقال القدرة في تصريحات صحفية: «الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي»، مضيفاً: «الاحتلال يجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء المستشفيات دون ضمانات».وأوضح أن القوات الإسرائيلية تضغط لإخلاء المستشفى الإندونيسي بأقرب وقت، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت اليوم إن قوة من الجيش اعتقلت مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية واقتادته إلى التحقيق.في المقابل، أدانت حركة حماس بشدة اعتقال مدير مجمع الشفاء، مطالبة الجهات الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالعمل على إطلاق سراحه فورا.وقالت الحركة في بيان: «ندين بشدة اعتقال الاحتلال لمدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية والطواقم الطبية، ونعدّه عملا دنيئا وخسيسا لا يخرج إلا عن جهة فاقدة لكافة معاني الإنسانية والأخلاق، إضافة إلى كونها جريمة وانتهاكا فاضحا للمواثيق الدولية التي كفلت عدم التعرض للكوادر الطبية في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات الحروب».وأضافت حماس أن أبو سلمية كان على تواصل مع الصليب الأحمر ومنظمة الصحة لإجلاء من تبقى من المرضى والجرحى في مستشفى الشفاء، داعية الجهات الدولية إلى الضغط على الجيش الإسرائيلي لتأمين إطلاق سراحه وجميع الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم فقط لمجرد بقائهم.