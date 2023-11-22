أفشل الجيش الوطني اليمني اليوم (الأربعاء) هجوماً حوثياً في جبهة صرواح غرب مأرب، ووفقاً لمصدر عسكري فإن القوات الحكومية ألحقت بالمليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.ونقلت صحيفة «26سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع اليمنية عن المصدر قوله إن قوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة صرواح أجبرت المليشيا على التراجع والفرار مخلفة عدداً من الجثث لعناصرها المتسللة.في غضون ذلك حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من مخاطر جرّ المنطقة الى صراع أوسع بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً بعد تهديد المليشيا الحوثية لحرية الملاحة الدولية، مبدياً تخوفه من آثار وتداعيات تلك التهديدات على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.وقال العليمي خلال استقباله اليوم في مقر إقامته بالرياض رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل مونيرا فيناليس: إن الطريق الأمثل لحل كافة القضايا العالقة في المنطقة هي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مستعرضاً الجهود السعودية من أجل وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في اليمن منذ انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر 2014.