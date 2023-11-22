وقع وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، عبد الحكيم فاضل على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكورية لإنشاء محطة توليد تعمل بوقود الغاز.

وتتضمن الاتفاقية إقامة منشأة معالجة للغاز المسال ومحطة توليد تعمل بوقود الغاز بقدرة ٤٥٠ ميجاواط،

ويعد هذا المشروع أحد أبرز وأهم المشاريع الإستراتيجية في خطوة مهمة نحو تحسين وتطوير قطاع الكهرباء، ورفع القدرة التوليدية في قطاع الكهرباء باليمن بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء وفقا للخطط الحكومية، الرامية في التركيز على تحقيق إنتاج الطاقة بتكلفة منخفضة وتعزيز استدامة مصادر الطاقة.

وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل في تصريح خاص لـ«عكاظ» التزام الحكومة اليمنية بتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. من خلال خطة حكومية متكاملة من المقرر ان تنفذ خلال المرحلة القادمة من شأنها أن تعمل على تطوير خدمة الكهرباء.