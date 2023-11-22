بعد مرور 47 يوما على الحرب، أعلنت «حماس» في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) التوصل لاتفاق مع إسرائيل على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام، بعد «جهود قطرية ومصرية»، تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجيناً فلسطينياً.

وقالت حماس في بيان 22 نوفمبر، إنها توصلت لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية، بعد مفاوضات وصفتها بأنها «صعبة ومعقدة».

وأضافت في بيان: الهدنة تشمل وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية في القطاع.

وقالت إنها تنص على إطلاق سراح 50 من محتجزي إسرائيل من النساء والأطفال دون 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال دون 19 عاما من السجون الإسرائيلية.

وستدخل بموجبها مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق غزة بلا استثناء.

وتابعت أنه تم الاتفاق على وقف حركة الطيران في جنوب غزة على مدار هدنة الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في شمال القطاع ست ساعات يوميا من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.

وقال البيان: إن إسرائيل تلتزم خلال فترة الهدنة بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة وضمان حرية حركة المواطنين من شمال غزة إلى جنوبها على طول شارع صلاح الدين.