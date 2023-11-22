أشرف حاكم كوريا الشمالية كيم جونج أون على إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم (الأربعاء).

وأفادت الوكالة بأن الإطلاق، الذي أجري يوم الثلاثاء «سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاستعداد للحرب للقوات المسلحة» لكوريا الشمالية بشكل قاطع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن القمر الصناعي ماليجيونج -1 أطلق إلى الفضاء بصاروخ تشوليما -1 الجديد.

وكانت كوريا الشمالية قد فشلت بالفعل مرتين هذا العام في وضع قمر اصطناعي للتجسس بنجاح في المدار.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أمس (الثلاثاء) أن كوريا الشمالية أبلغت اليابان بأنها تخطط لإطلاق قمر اصطناعي بين الأربعاء وأول ديسمبر.

وقالت الحكومة اليابانية إنها تعتزم التنسيق مع حلفائها لحث كوريا الشمالية على عدم تنفيذ عملية الإطلاق.

وأصدر البيت الأبيض بيانا (الثلاثاء) أدان فيه بشدة كوريا الشمالية «لإطلاقها مركبة إطلاق فضائية. إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، التي تعد انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، يثير التوترات، ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها».

وأضاف البيان: «لم يغلق الباب أمام الدبلوماسية، لكن على بيونج يانج أن توقف فورا أعمالها الاستفزازية وأن تختار المشاركة بدلا من ذلك».

كما أدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عمليات الإطلاق الفاشلة في مايو وأغسطس، متهمة كوريا الشمالية باستخدام التكنولوجيا المرتبطة مباشرة ببرنامجها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية. واعتمادا على تصميمها، يمكن تجهيز هذه الصواريخ برأس حربي نووي واحد أو أكثر.