أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم (الثلاثاء) أن إسرئيل مقبلة على اتخاذ قرارات صعبة خلال الأيام القادمة متعلقة بالحرب على غزة، مؤكداً أن إعادة المحتجزين هدف سام.وقال غالانت:«الجيش سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار»، جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الحرب سيعقد الليلة لمناقشة التطورات في موضوع الهدنة وصفقة التبادل، كما سينعقد مجلس الوزراء العام اجتماعاً.ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالكبار قولهم إنه يمكن الانتهاء من صفقة تبادل الأسرى وإنجازها خلال ساعات، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم: «نحرز تقدماً في صفقة الأسرى، متمنياً أن يكون هناك أخبار سارة قريباً».وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت على لسان مديرها الإقليمي في الشرق الأوسط أن الوضع في غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول، مبينة أن مستشفيات متخصصة كثيرة في غزة توقفت عن العمل.وقالت المدير الإقليمي للمنظمة: «لا نرى رغبة صادقة في وقف القتل والهدم في غزة والمجتمع الدولي لا يتحرك لوقف استهداف المستشفيات، كاشفاً مضايقات تواجهها المنظمة ولم تستطع الوصول للمستشفيات، خصوصاً أن إجراء العمليات صعب بسبب انعدام المستلزمات».