دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء)، إلى حل مستدام وطويل الأمد للصراع في غزة، مؤكداً عدم جر دول أخرى إلى الصراع. وقال بوتين في اجتماع قادة دول مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) المخصص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والمنعقد افتراضيا عبر الإنترنت اليوم: «روسيا تدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن أن تشارك بريكس في ذلك»، مطالباً بتوحيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.من جهته، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يجب حماية المدنيين في فلسطين، وتوفير ممرات إنسانية، داعياً إلى مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.وشدد جين بينغ على وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق السلام والأمن الدائمين، مشيراً إلى أنه دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط.وأضاف الرئيس الصيني: ينبغي لجميع أطراف النزاع أن توقف فورا إطلاق النار والأعمال العدائية، وأن توقف جميع أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين، وأن تطلق سراح المعتقلين المدنيين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.في غضون ذلك، أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن تصرفات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف بكافة بروتوكولاتها.وطالب رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشكل فوري ضد الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب في الشرق الأوسط.