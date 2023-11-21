يبدو أن الملك تشارلز الثالث يخطط للتنازل عن المنصب بعد 70 عاما من الانتظار قضاها في ولاية العهد، بعد جلوسه على العرش قبل عام، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي نقلت عن الخبير الملكي كلايف إيرفينغ، قوله إن الملك تشارلز (75 عاما) يخطط للتنحي وإفساح المجال لأمير ويلز بمجرد انتهاء «المرحلة الانتقالية الصعبة للغاية» للنظام الملكي.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يجد فيه العاهل البريطاني نفسه في مواجهة رياح معاكسة، لذلك من المرجح أن يكون تشارلز قد مهد الطريق بالفعل لتقاعده، وفق الصحيفة.

ووصل تشارلز الثالث إلى العرش وهو في عمر متقدم، في حين تحاول العائلة المالكة احتواء تداعيات الانسحاب الدراماتيكي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من صفوفها في 2020 وانتقالهما للعيش بالولايات المتحدة وما تبعه من أزمات متتالية.

ومنذ انفصالهما عن العائلة، شن دوق ودوقة ساسكس هجمات مكثفة على المؤسسة الملكية وأفراد العائلة بداية من مقابلتهما مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في 2021 ثم مسلسلهما الوثائقي على منصة «نتفليكس» العام الماضي، وأخيرا مذكرات هاري المثيرة للجدل «سبير» أو «البديل».

وقال إيرفينغ، مؤلف كتاب «الملكة الأخيرة» لصحيفة «ديلي إكسبريس»، إنه «ربما تم التخطيط خلسة بالفعل لأن يتنازل الملك عن العرش عندما يبلغ الثمانين من عمره».

وأوضح أن الملك تشارلز «يريد أن يحظى بلحظته في دائرة الضوء لبضع سنوات، والتأكد من أن ويليام وهاري سيتمكنان من اجتياز ما سيكون مرحلة انتقالية صعبة للغاية بالنسبة للنظام الملكي».

وأضاف: بعد ذلك يمكن للملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا أن يتقاعدا في بالمورال ليتركا الأضواء لويليام وزوجته كيت.

وإذا ثبتت دقة توقعات إيرفينغ، فهذا يعني أن الملك تشارلز سيتنازل عن العرش خلال خمس سنوات.

وكان إيرفينغ انتقد العهد الملكي لتشارلز، وقال في مقابلة سابقة مع «ديلي إكسبريس» إنه لا يجد أي علامة على أن الملك سيتمكن من السيطرة على الأمور.