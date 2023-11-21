يلتقي عدد من وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، في موسكو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إنَّ الاجتماع سيبحث الوضع في قطاع غزة.ويصل الوزراء إلى العاصمة الروسية تنفيذاً للقرار الذي تم اتخاذه في قمة الرياض العربية والإسلامية لمناقشة الأوضاع المتدهورة بشكل متسارع في القطاع.وتعد موسكو المحطة الثانية للجولة التي تقودها لجنة الوزراء المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الأخيرة بالرياض بشأن الحرب في غزة. وكانت المحطة الأولى في الصين.ومن المنتظر أن تزور اللجنة باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث وقف الحرب الإسرائيلية في غزة.وأكدت موسكو التي تَعتبر أن إنشاء دولة فلسطينية أمراً لا مفرّ منه من منظور تاريخي، مرارا على لسانِ وزير خارجيتِها، أن إيقاف الصراعِ في غزة غير ممكن إلا من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية، كما هو منصوص في قرارات مجلس الأمن الدولي. وشددت موسكو على أن تأخير هذه المسألة سيزيد من صعوبة ضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها.