وسط قصف متبادل تشنه القوات الإسرائيلية أيضا على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان، أعلن حزب الله اليوم (الأحد) استهداف 9 مواقع عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين عند الحدود.وقال الحزب في بيان إنه استهدف مواقع الضهيرة ونقطة الجرداح والمرج وراميا وحانيتا، وتجمعات عسكرية وتموضعات وكمائن في مواقع خلة وردة وجل العلام والمطلة، وتجمعاً لأفراد وآليات ‏إسرائيلية قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، إضافة إلى موقع جل العلام ‏ومحيطه بالصواريخ وقذائف المدفعية وحقق فيها إصابات مباشرة.يذكر أن حزب الله أعلن من الجمعة 28 عملية عسكرية قام بها باتجاه مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في 11 مستوطنة إسرائيلية في الجليل الأعلى وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، مؤكدة أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز من داخل لبنان.واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع القطاع الغربي لجنوب لبنان وأطراف بلدات الناقورة وطيرحرفا ووادي حامول وأطراف بلدة الجبين والضهيرة ويارين وأطراف بلدة يارون وبلدتي حولا ومركبا وبلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، فيما تضرر مبنى شركة الاتصالات ألفا في بلدة محيبيب بعد تعرض أطراف المنطقة للقصف المدفعي الإسرائيلي المركز، بحسب وسائل إعلام لبنانية.وأفادت وسائل الإعلام بأن إسرائيل ألقت بقنابل الفوسفور الأبيض على المناطق المأهولة في بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، ويعتبر الأعنف منذ بداية طوفان الأقصى.