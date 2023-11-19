بعد ساعات من تهديد مليشيا الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية، كشفت مصادر احتجاز الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وعلى متنها 22 شخصاً، إلا أن إسرائيل نفت وجود أي إسرائيلي على متن السفينة غالاكس ليدر.ونقلت قناة العربية عن مصادرها أنها تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، فيما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن السفينة ليست إسرائيلية ولا يوجد على متنها ضمن الطاقم المكون من 22 شخصاً أي إسرائيلي، وإنما انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي، واصفاً الاستيلاء على سفينة النقل بأنها حادثة خطيرة.ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن الحوثيين احتجزوا سفينة بملكية إسرائيلية جزئية، وحسب التقديرات لا يوجد مواطنون إسرائيليون على متن السفينة.فيما ذكرت مصادر أخرى للموقع أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة (Ray Shipping) التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأنه لا يوجد إسرائيليون على متنها، وجميع أفراد الطاقم يابانيون.وكان الحوثي قد هدد في وقت سابق اليوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، مطالباً دول العالم التي يعمل مواطنوها ضمن طواقم السفن الإسرائيلية بسحبهم وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.وهدد المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع أن جماعته ستستهدف بالصواريخ والمسيّرات أي تحرك إسرائيلي في المياه الدولية، مبيناً أن أي تحرك إسرائيلي قبالة السواحل اليمنية يعتبر هدفاً لها.