ارتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ انطلاق العملية البرية في شمال قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، إلى 60 ضابطا وجنديا، بحسب أحدث حصيلة نشرت. وأعلن الجيش، اليوم (الأحد)، مقتل جنديين إضافيين، لترتفع الحصيلة إلى 60 منذ انطلاق التوغل البري في القطاع الساحلي الفلسطيني، وإلى 380 منذ تفجر الحرب في السابع من أكتوبر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ضابط احتياط من سلاح الهندسة ورقيبا من لواء المظليين قتلا، بينما أصيب عنصر من وحدة النخبة للمظليين بجروح وصفتها بالخطيرة. وأكدت مقتل ستة آخرين أمس (السبت).وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات أكد أن العملية العسكرية في القطاع لن تتوقف حتى تكتمل المهمة وإن استمرت لأشهر. فيما كرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على مدى الأسابيع الماضية أن مهمة الجيش ستتواصل حتى تفكيك حماس.من جهته، كشف مدير مقبرة عسكرية إسرائيلية أن عدد قتلى الجيش في حرب غزة كبير، مؤكدا أن 50 جنديا دفنوا في المقبرة التي يعمل فيها خلال اليومين الماضيين.وأكد مدير مقبرة «جبل هرتسل العسكرية» دافيد أورن باروخ، في مقطع فيديو نشرته وزارة الأمن الإسرائيلية، أن المقبرة تستقبل عددا كبيرا من القتلى بمعدل جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف الساعة.وقال باروخ: «نحن نمر الآن بفترة صعبة جدا، هناك جنازة كل ساعة، أو ساعة ونصف الساعة. يفترض مني أن أفتح عددا هائلا من القبور. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة».