شهدت محافظة قنا بصعيد مصر أكبر تجمع نسائي على مستوى جمهورية مصر العربية للمطالبة بالاحتشاد أمام أبواب اللجان وصناديق الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وخلال المؤتمر الذي نظمه حزب الحرية المصري، أكد رئيس الحزب الدكتور ممدوح محمد محمود، أن الحشود الكبيرة من سيدات الصعيد اللاتي حضرن أكبر مؤتمر نسائي، أكدن دعمهن للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ ما يعكس شعبية الرئيس بين جميع المصريين؛ وفي مقدمتهم المرأة المصرية التي تثبت دائماً مدى وعيها السياسي؛ وحرصها الشديد على أمن مصر ومستقبلها.

وأضاف: «المرأة المصرية لها دور كبير في دعم ومساندة الدولة المصرية؛ وبدا ذلك واضحاً في الخروج بالملايين إلى الشوارع والميادين في ثورة 30 يونيو 2013 للدفاع عن الهوية الوطنية للدولة المصرية».

ومن جانبه، رحب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري النائب معتز محمد محمود نائب؛ بالمشاركين فى المؤتمر؛ مطالباً جميع المصريين بالاحتشاد أمام اللجان خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر لإرسال رسالة للعالم بأن جميع المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية من أجل أمن واستقرار الوطن، وحماية الأمن القومي المصري.

وقال: «الوطن له حق علينا؛ وواجب كل مواطن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واختيار القائد القادر على الدفاع عن الأمن القومي المصري، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، في ظل التحديات الكبيرة التي يتعرض لها الوطن».

وفي ذات السياق، أكدت عضو مجلس النواب؛ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري؛ النائبة أمل سلامة، أن الحشود الكبيرة التي شاركت في المؤتمر النسائي بمحافظة قنا المصرية؛ بمثابة رسالة للعالم بأن جميع المصريين يقفون على قلب رجل واحد حرصاً على مستقبل مصر وأمنها واستقرارها.

وأضافت: «جاء اليوم لكي يشاهد العالم مدى عظمة الشعب المصري من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وخروج ملايين المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابات، يجب أن نثبت للعالم أن مصر قوية بشعبها وأن جميع فئات الشعب المصري تساند القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي المصري».

حضر المؤتمر النسائي الحاشد نائب رئيس حزب الحرية المصري وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب معتز محمد محمود؛ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة أمل سلامة؛ وعضو مجلس النواب النائب أشرف أبو الفضل؛ وأمين الاتصال السياسي الدكتور محمد زكريا إمام، وأمين الإعلام الكاتب الصحفي محمد صلاح.