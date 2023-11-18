يخطط منظمو المظاهرات البريطانية المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للحرب على غزة لتنظيم نحو 100 مظاهرة اليوم (السبت)، بدلاً من تنظيم مظاهرة كبيرة في وسط لندن مثل الأسابيع الماضية، حيث شارك فيها مئات الآلاف.ومن المقرر أن تنطلق الاحتجاجات على شكل مظاهرات صغيرة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وستشهد لندن وحدها 10 فعاليات بينها مظاهرات في كل من إزلنجتون وريدبريدج وتاور هاملتس، ويتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاج غلاسكو الأسكتلندية.وشهدت عطلات نهاية الأسبوع السابقة تجمع آلاف المتظاهرين المعارضين في العاصمة، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بالتواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية في غزة ودعم تل أبيب خلال الحرب.وقالت متحدثة باسم تحالف «أوقفوا الحرب» المنظم للفعاليات: إن مظاهرات اليوم تأتي قبل مظاهرة وطنية مقررة السبت القادم. وأضافت: «اليوم السبت هو يوم التحرك الذي دعونا إليه.. ستقوم مجموعات في جميع أنحاء البلاد بتنظيم مسيرات محلية للتحضير بشكل أساسي للمظاهرة الوطنية».من جانبها، حظرت شرطة النقل البريطانية الاحتجاجات في العديد من محطات السكك الحديدية الرئيسية في لندن، متوقعة أن تؤدي المظاهرات في مراكز النقل الأكثر ازدحاما في البلاد إلى اضطراب شديد.وصدرت أوامر للشرطة بالتدخل إذا تسلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين النصب التذكارية للحرب في لندن اليوم. ونقلت مصادر عن الشرطة بأن الأشخاص الذين يتسلقون النصب التذكارية قد يجدون أنفسهم يواجهون الاعتقال.