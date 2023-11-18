أعلن مصدر طبي فلسطيني لوكالة «أنباء الوطن العربي»، إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين إثر المهلة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي المحددة بساعة واحدة، اليوم (السبت). وأفاد المصدر بأن الأطفال الخدج وعشرات المرضى لا يزالون داخل مستشفى الشفاء. ولفت إلى أن معظم الأطباء والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي أخلوا المستشفى باتجاه مستشفيات أخرى في وسط غزة.وأكد أن مئات المرضى تم إجلاؤهم بالفعل سيراً على الأقدام، وأن عشرات الأطباء غادروا المستشفى، إضافة للنازحين المتواجدين هناك. ووصف المصدر المشهد بأنه كان مأساوياً، إذ اضطر المرضى للمغادرة على كراسٍ متحركة لمسافة تزيد عن كيلومترين.وبحسب المصدر فإن المستشفى لم يتم إخلاؤه بالكامل، وبقي عشرات المرضى هناك، إضافة إلى الأطفال الخدج المتواجدين في الحضانات.من جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأطفال الخدج لا يزالون في مستشفى الشفاء.وكشف متحدث من داخل مستشفى الشفاء أن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، واختطفت جثث فلسطينيين من المقبرة التي تم حفرها داخل المستشفى وأخرى في باحاتها.