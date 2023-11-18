عبرت 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى غزة، اليوم (السبت)، لليوم الثالث على التوالي. وتحمل الشاحنات الثلاث 129 ألف لتر من الوقود. وأطلقت مصر، اليوم، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين في القطاع من صندوق «تحيا مصر» تضم 190 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان من الحاجات الإنسانية.وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: إن القافلة تضم سيارات للمستلزمات الطبية، وعدداً من سيارات الإسعاف. مضيفاً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.وأفاد بأن القافلة الشاملة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبي الحاجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في غزة.من جهته، أوضح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر» تامر عبدالفتاح أن القافلة تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.وأشار إلى أن القافلة الطبية تشمل الأجهزة الطبية مثل أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بُعد، وأجهزة ضغط رقمية، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية.وأضاف: إنها تشمل الخيوط الجراحية، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات: الأولى والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياساً قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات إنقاذ الجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.وأضاف: إن القافلة الإغاثية الشاملة شملت أيضاً 1613 طناً من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول دون طهي مثل التونة، واللحوم المعلبة، والمربى، والحلاوة، والأجبان، وعسل النحل، والتمور، والبسكويت، والفول المعلب، والخضار المعلب، والطحينة، ورقائق البطاطس، والشعرية سريعة التحضير، والحلويات المعلبة. مشيراً إلى أنها تضم كذلك المياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.