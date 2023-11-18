حذر نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي من أن استمرار حرب غزة وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية لا مبرر لها، ويهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع تقوض تعزيز الأمن الإقليمي وتعطل فرص السلام.وقال الخريجي في منتدى «حوار المنامة» 2023 إن فلسطين تشهد أحداثاً مأساوية وانتهاكات وحشية بحق المدنيين العزل نتيجة التصعيد المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وجدد الخريجي التأكيد على إدانة استهداف المدنيين بأي شكل كان وتحت أي ذريعة.وأكد أن المملكة ستستمر في حشد الجهود لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإعادة إحياء جهود السلام العادل والشامل، مشدداً على أن السعودية «ستواصل حشد الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار وفك الحصار المفروض على غزة».من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست دفاعاً عن النفس وإنما عدوان سافر. مضيفاً أنه لا شيء يمكن أن يبرر هذه الحرب. وقال الصفدي في كلمة ضمن فعاليات حوار المنامة 2023: «لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس»، لافتاً إلى أن هدف إسرائيل المعلن من الحرب القضاء على الحركة الفلسطينية. وجدد الصفدي التأكيد على أن الأردن لن تسمح بنزوح الفلسطينيين، مؤكداً أنها جريمة حرب وتهديد مباشر لأمننا القومي.