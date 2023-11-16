خرجت القمة العربية والإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض (السبت) الماضي، بـ31 قراراً بدأت بإدانة العدوان وجرائمه على قطاع غزة، وانتهت بتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه بمتابعة هذه القرارات وعرضها على الاجتماع القادم سواء على مستوى المنظمة أو على مستوى الجامعة.ورغم انتهاء القمة إلى قرارات قوية صيغت بلغة مختلفة وصريحة، لعل أبرزها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات فورا، كما فضحت تخاذل المجتمع الدولي وفشله في حماية الفلسطينيين أو وقف العدوان، إلا أن الأسئلة تدور حول جدوى هذه القمة، وما هي الفائدة من عقد مثل هذه القمم، وهل سيكون لها تأثير على المستوى الدولي والإقليمي؟(تأكيد مركزية القضية الفلسطينية)الواقع أن أهم رسالة من هذا المؤتمر غير العادي هو ثبات العالم العربي والإسلامي على موقفه من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية مهما تغيرت الظروف السياسية والأمنية في المنطقة، إلا أنها تمثل حجر الأساس بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، كان هم إسرائيل عزل الفلسطينيين عن المحيط العربي والإسلامي، والانفراد بالقضية من أجل تصفيتها، لذلك تكمن أهمية قمة الرياض في إعادة التأكيد للعالم وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أن فلسطين ما تزال على رأس الأولويات. وقد لفت البيان الختامي للقمة الإسلامية العربية إلى أنه لا حل من دون قيام الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وهذا بحد ذاته يعيد التفكير الدولي والإقليمي بحسب الأولويات العربية، رغم الفجوة بين الغرب والعالم العربي حول مقاربات القضية الفلسطينية.حقيقة واضحة مفادها أنه ليس صحيحا أن هذه القمة وغيرها من القمم التي رعتها المملكة العربية السعودية حول غزة، خالية من المضمون أو الهدف، خصوصا في ظل التحشيد الغربي الحالي لتصفية القضية الفلسطينية، وإظهار إسرائيل على أنها الدولة المعتدى عليها، هذه السردية الغربية نسفت بالكامل في قمة الرياض، وتبين أن الرواية الغربية التقليدية لم تعد مقبولة على المستوى العربي والإسلامي، وهذا من شأنه أن يجعل الغرب يعيد التفكير مرة أخرى بالرؤية العربية والإسلامية، خصوصا في ظل تنامي الحضور العربي على المستوى الدولي سياسيا واقتصاديا، لذا فبكل تأكيد سيكون هناك وقفة غربية -إسرائيلية أمام حل الدولتين، وعدم الذهاب إلى حلول إسعافية وتخديرية هدفها إدخال القضية الفلسطينية إلى غرفة العناية المشددة. النقطة الأكثر أهمية هو الرفض الكامل والتام للمشروع الإسرائيلي الذي يرمي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.(لجنة متابعة عربية - إسلامي)لقد عرج البيان الختامي لقمة الرياض على نقاط جوهرية وأساسية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن الأكثر أهمية هو الرفض الكامل لتهجير أهالي القطاع كما ورد في البند رقم 14، وهذا يجعل المساعي الإسرائيلية لإحداث تغيير ديموغرافي في فلسطين مسألة مستحيلة التحقق في ظل الموقف العربي والإسلامي، زد على ذلك الوقوف جنبا إلى جنب مع الإجراءات المصرية والأردنية باعتبارهما الدولتان المعنيتان بالدرجة الأولى بحكم الجغرافيا بما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.وحتى لا تصبح هذه القرارات حبرا على ورق تم تشكيل لجنة متابعة عربية إسلامية تتألف من (الأردن - مصر - قطر - تركيا - إندونيسيا – نيجيريا، وفلسطين)، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حتى لا تذهب كل هذه القرارات إلى أرشيف التاريخ.نعم كانت القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض، مرحلة جديدة من مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، صحيح أن الاعتداءات الإسرائيلية ليست جديدة على الفلسطينيين، وربما لن تكون الأخيرة، إلا أن العالم اليوم تغير عما كان عليه في العقود الماضية، ثمة دول أصبح لها وزن سياسي واقتصادي، وثمة دول باتت تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط بمنطق الندية، إضافة إلى مصلحة الغرب عموما في تهيئة المنطقة من أجل تعميق الشراكات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وهذا يفرض على العالم كله إعادة النظر في القضية الفلسطينية من أجل تعميق وتوسيع دائرة الشراكة على المستويات المذكورة.قبل عقود كان حجم التأثير العربي والإسلامي ليس بالمستوى المأمول، لكن اليوم هذه البقعة الكبيرة بات لها وزن وتأثير كبيران، وبالتالي لن تكون مطالب هذه الدول «زوبعة في فنجان»، خصوصا وأن الطريقة التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية فشلت في تحقيق الاستقرار.قمة الرياض.. تمثل لحظة مهمة وفارقة في مسار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وسيكون لها صدى على المدى المنظور، على عكس المتشائمين من عقد مثل هذه القمم.