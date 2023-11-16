أكد تحالف العزم اليوم (الخميس)، أن رئيس مجلس النواب الجديد، سيكون من خارج حزب تقدم، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس في بيان إن «الحوارات بشأن اختيار رئيس مجلس النواب الجديد موجودة وهي تجري وفق أجواء إيجابية، وهناك اتفاق على أن يكون رئيس المجلس من خارج حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي»، مضيفاً: «القوى السياسية الشيعية والكوردية، ستكون داعمة لأي مرشح يتم ترشيحه من قبل الأغلبية البرلمانية السنية، خصوصاً أن اختيار مرشح هذا المنصب شأن خاص بالبيت السياسي السني، وحتى الآن لم نصل إلى مرحلة الأسماء المرشحة، لكن الحوارات مستمرة».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت (الثلاثاء) إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، متهماً رئيس البرلمان بـ«تزوير» تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً بهدف طرده من البرلمان.