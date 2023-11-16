فيما تؤكد مصادر فلسطينية انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى الأكبر في غزة (الشفاء) والإبقاء على محاصرته، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أمس (الأربعاء) أن الولايات المتحدة لم توافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «كنا دائماً واضحين جداً مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية، كنا أيضاً واضحين جداً معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات».وشهد المستشفى الأكبر في القطاع تفتيشاً وتدقيقاً إسرائيلياً في هويات الموجودين في المكان وفجر قبو مبنى الجراحات في المكان ومرافق مهمة في المستشفى وأجهزة طبية وخرج من المستشفى دون العثور على أي أشخاص.وطالب الصليب الأحمر الدولي بضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح، مؤكداً أنه يتسلم طلباً من الأطراف المعنية لنقل الأطفال الخدج عبر المعبر.