قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية أمس (الأربعاء)، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليها.وقال المصدر إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الفلسطينيين، موضحاً القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.وأضاف المتحدث بأنه تنفيذاً لتوجيهات ملك المملكة الأردنية الهاشمية القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الفلسطينيين.