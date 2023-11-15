أعلن المكتب الحكومي في غزة اليوم (الأربعاء)، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11500 مدني، بينهم 4710 أطفال، مؤكداً في بيان أن 1200 مجزرة ارتكبها الاحتلال في غزة.وأوضح أن الغارات الإسرائيلية تسببت في تدمير 95 مقرا حكومياً، كما دمرت 25 مستشفى، و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة في غزة، متهماً قوات الاحتلال الإسرائيلية بارتكاب جريمة تاريخية باقتحامها مجمع الشفاء الطبي.وطالب المكتب الحكومي بشكل عاجل وفوري بفتح معبر رفح بشكل دائم، مبيناً أن غزة على أعتاب جريمة جديدة بالإعلان عن وقف الاتصالات غدا بسبب نقص الوقود.يتزامن ذلك، مع تقديم مالطا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن مالطا ستدعو للتصويت على مشروع القرار اليوم، رغم اعتراض روسيا ووصفها له بغير المتوازن.وأفادت المصادر أن مجلس الأمن سيصوت في وقت لاحق اليوم على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتسهيل وصول المساعدات.