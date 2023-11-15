حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من عدم وجود مكان آمن في غزة يلجأ إليه نحو مليون طفل. ودانت الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية. وقدرت عدد الأطفال الذين قتلوا منذ بداية الحرب بأكثر من 4600 طفل، في حين تجاوز عدد المصابين 9 آلاف.وأفادت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، في بيان اليوم (الأربعاء)، بأن الانتهاكات بحق أطفال غزة تشمل القتل والتشويه والاختطاف واستهداف المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.ووصفت ما رأته وسمعته في غزة التي زارتها، أخيراً، بأنه كان مفجعاً، لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون.وأكدت أن العديد من أطفال غزة مفقودون ويُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة، واعتبرت أن ما يحدث هو النتيجة المأساوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وكشفت عن مقتل أكثر من 100 موظف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.