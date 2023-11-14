فيما بدأ المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ جولته لبحث جهود السلام، كشفت مصادر حقوقية في صنعاء تصفية المليشيا الحوثية لأحد أسرى الجيش الوطني في سجونها.وقالت المصادر إن أسرة الجندي الأسير محمد وهبان تلقت إشعارا من المليشيا بوفاته بالسجن الحربي في صنعاء وتم نقله إلى المستشفى العسكري وطالبتها بالحضور لاستلام جثمانه، مبينة أن وهبان المنحدر من محافظة عمران أسر قبل عامين في قرب معسكر ماس شرق صنعاء.وأوضحت المصادر أن هناك تأكيدات على تصفيته، خصوصاً أن مقتله جاء بعد أقل من أسبوعين من مقتل المختطف عز الدين الحبجي في سجون المليشيا، مبينة أن أجمالي من جرى تصفيتهم حتى الآن من المختطفين 350 شخصاً قتلوا فيما لا يزال أكثر من 1635 يواجهون التعذيب.وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت اليوم توجه مبعوثها إلى اليمن ليندر كينغ إلى الشرق الأوسط لعقد لقاءات مع قيادات يمنية وشركاء إقليميين ودوليين لبحث الخطوات اللازمة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة.وأشار البيان إلى أن المبعوث سيؤكد أن الفرصة سانحة لينهي اليمنيون الصراع في بلادهم والمضي قدماً نحو إحلال السلام وأن اندلاع صراع إقليمي أوسع يجازف بتقويض السلام في اليمن.