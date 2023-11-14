أدان «البرلمان العربي» بأشد العبارات قصف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبراً ذلك تعدياً سافراً، وجريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال وامتداداً لنهجه في استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمنازل وملاجئ الإيواء التي تؤوي النازحين.

وأكد «البرلمان العربي» أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي عملت من خلال مشاريعها على رفع المعاناة في القطاع المنكوب بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر، إنما يكشف عن همجية وبربرية القوة القائمة بالاحتلال، وتحديها السافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم استهداف المنشآت المدنية أثناء الحرب.

ودعا «البرلمان العربي»، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة قوة الاحتلال الغاصبة على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والمنشآت المدنية، والضغط عليها لوقف آلة الحرب والدمار ونزيف الدم المستمر في قطاع غزة.