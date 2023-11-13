حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الإثنين) من أن «القادم أسوأ، كوننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء».وقال الصفدي في تصريحات له اليوم إن المقاومة الفلسطينية لم توجِد الصراع بل هي نتاج الصراع، موضحاً أن من لا يريد للعنف أن يكون سبيلاً في هذا الصراع فليقدم للفلسطينيين حلاً بديلاً يؤمن مستقبلهم ويلبي حقوقهم في الحرية والكرامة، لا أن تقضي عليهم بالقتل والقنابل.ولفت إلى أن البيئة التي انطلقت منها المقاومة هي القهر والحرمان وانتهاك الحقوق واستباحة الكرامة واستمرار الاحتلال، مبيناً أن بلاده مستمرة في تعرية السردية الإسرائيلية وكشف النتائج التدميرية على قطاع غزة.وأشار إلى أن هذه الحرب دمارية وليست دفاعاً عن النفس، لافتا إلى أن الموقف الدولي تغير بشكل كبير بسبب قبح وبشاعة الجريمة الإسرائيلية.وقال إن الأردن يرفض الهرطقات التي تتحدث عن إرسال قوات عربية إلى غزة، مؤكداً أن بلاده ستعمل في كل الأوراق التي تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.