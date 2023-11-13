نكست الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) الأعلام على مقراتها في كل أرجاء العالم، ووجهت دعوة لموظفيها إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح عشرات من زملائهم الذين قضوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في كل دولة للمنظمة مكتب تمثيل فيها، بعد أن نكس علم الأمم المتحدة باللونين الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين وجنيف الذي يعد ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك ولم ترفع المنظمة أياً من أعلام الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة، على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف رولاندو غوميز إن الموظفين دعوا للوقوف دقيقة صمت على انفراد وذلك بعد تسجيل عدد كبير من القتلى والجرحى في القصف الذي تعرض له مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.ونشرت فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.وكانت الأونروا أعلنت أن أكثر من 100 من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.