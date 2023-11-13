كشف الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم (الإثنين) ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 1153 مجزرة بالقطاع، مؤكداً ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي من المصابين إلى 29 ألفا، أكثر من 70% منهم أطفال، فيما ارتفع أعداد القتلى إلى 11,240 مدنياً منذ بدء الحرب.

وقال الإعلام إن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 189 بين طبيب وممرض ومسعف، فيما تعرضت 41,120 وحدة سكنية بالقطاع للهدم الكلي نتيجة غارات إسرائيلية، لافتاً إلى أن 94 مقرا حكوميا و253 مدرسة و71 مسجدا و3 كنائس في الغارات الإسرائيلية دمرت.

وحمل الإعلام الحكومي الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين، مطالباً بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم وإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات في القطاع قبل تفاقم الكارثة.

في غضون ذلك، ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي لتأمين الوصول الآمن لطواقم الإسعاف إلى الجرحى والشهداء في مدينة غزة وشمالي القطاع، موضحا تلقيه مئات الاتصالات من مواطنين وعائلات محاصرة وعالقة في منازلها ولا تتوفر لديها مقومات الحياة، وتطلب المساعدة للإخلاء في ظل القصف المتواصل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بعودة قافلة إخلاء إلى خان يونس بعد أن كانت في طريقها إلى مستشفى القدس، وذلك بسبب خطورة الأوضاع في منطقة تل الهوى، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي والمرضى ما زالوا محاصرين داخل المستشفى بلا طعام أو ماء أو كهرباء.

وذكر شهود عيان أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الوفاء بمدينة غزة والمرضى والطواقم الطبية يطالبون بالخروج.