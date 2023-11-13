فيما تتصاعد الأزمة الاقتصادية في اليمن؛ جراء تدمير مليشيا الحوثي الاقتصاد اليمني، ومساعيها المستمرة لإفلاس الشركات ورجال الأعمال في اليمن، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» محاصرة مليشيا الحوثي منزل أحد رجال الأعمال في حي حدة، اليوم (الإثنين)، مطالبين بتسليم شقيقه.وقالت المصادر: ما يزيد على 30 طقماً عسكرياً يحاصرون منزل رجل الأعمال توفيق الخامري ويهددونه بالتصفية، مطالبين بتسليم شقيقه عبدالملك الخامري لهم، ولم تتضح تفاصيل القضية بعد، موضحة أن هناك حالة رعب في أوساط جيران الخامري؛ جراء الهمجية الحوثية.جاء ذلك، في الوقت الذي كشفت بيانات ملاحية احتجاز المليشيا الحوثية سفينة تجارية تدعى «رينا» في ميناء الحديدة بعد تفريغها حمولتها، مبينة أن السفينة محتجزة من شهرين دون توضيح أسباب الخطف.وأفادت البيانات أن السفينة تتبع شركة ملاحة، وهي تقوم بنقل الحاويات، لكن الشركة المالكة لم تنشر أي تعليق حتى اللحظة عن أسباب احتجاز السفينة خصوصاً أن المليشيا كانت قد احتجزتها لأيام في يونيو الماضي.من جهة أخرى، تصاعدت الجرائم في مناطق سيطرت الحوثي، إذ أقدم مسلح حوثي على قتل أحد أقاربه بطريقة بشعة؛ لانتقاده جرائم المليشيا في محافظة إب، وفي محافظة الجوف قتل القيادي الحوثي عبدالإله سلمان زوجته رمياً بالرصاص بعد اقتحامه منزل والدها في مديرية الحزم على خلفية مطالبتها بالطلاق.