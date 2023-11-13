أشادت السياسية المصرية مؤسِسة مبادرة «شباب بيحب بلده» ليلى مقلد بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بما يعكس الدور السعودي المحوري والقيادي في العالمين العربي والإسلامي، وإيمانها بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض أكدت على دعم الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإدانة استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين.

وأوضحت مقلد أن كلمة الرئيس السيسي شددت على موقف مصر من التطورات الراهنة، وأبرزت التحركات الرائدة التي تقوم بها مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية، إذ شدد الرئيس المصري على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري جرائم غير مقبولة بأي حال، وطالب بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي في غزة، وضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط.

وأضافت أن انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، يسهم في تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لمواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال الشرعية الدولية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، نتيجة إفشالها جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.