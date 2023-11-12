دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (الأحد) إلى هدنة فورية إنسانية وإنشاء ممرات إنسانية تتضمن طريقاً بحرياً لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مطالباً إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين.وقال بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مؤكداً أن الأعمال العدائية في غزة تؤثر بشدة على المستشفيات وتتسبب في خسائر فادحة بصفوف المدنيين والطواقم الطبية.وأضاف: القانون الدولي الإنساني ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخلها، مشدداً على ضرورة تزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية الضرورية على الفور وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة بأمان.وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة قد أكد أن جيش الاحتلال جدد القصف على محيط مستشفى الشفاء غرب غزة وساحاته، موضحاً أن إسرائيل استهدفت عدداً من النازحين من مستشفى الشفاء، ويواصل جيشها أعمال القنص في محيطه.واعتبر المتحدث عرض الاحتلال تزويد مستشفى الشفاء بـ200 لتر من السولار «استخفافاً».