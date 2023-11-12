أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم (الأحد) مقتل خمسة جنود أمريكيين جراء سقوط طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط، مبينة أن الحدث وقع الجمعة خلال تدريب عسكري.وقال بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي إن الحادثة وقعت أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقاً لتحديد أسباب الحادثة.ونفت قيادة الجيش وجود مؤشرات إلى أنه نشاط عدائي قائلة «لا وجود لمؤشرات إلى أنه نشاط عدائي».يذكر أن القيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها وتعد مركزاً للعمليات العسكرية في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط والقطب الشمالي والمحيط الأطلسي. وتتألف القيادة من أكثر من 65 ألفاً من الأفراد العسكريين الدائمين الذين تدعمهم القوات المناوبة ومدنيين من وزارة الدفاع يعملون بشكل وثيق مع حلفاء الناتو وشركائهم.