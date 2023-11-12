أعلن حزب الله اللبناني اليوم (الأحد) قصف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا في بيان تحقيق إصابات مباشرة فيها.وأوضح الحزب في بيان أنه قصف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وحقق فيها إصابات مباشرة، كما قصف تجمعا لمشاة ‏العدو في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّق فيها إصابات مؤكدة، مشيراً إلى أنه استهدف تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّق فيها إصابات ‏مؤكدة.وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق اليوم استهداف قوة لوجستية إسرائيلية كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقع فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح، كما استهدف جرافة تابعة لجيش الاحتلال قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تدميرها ‏ومقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيل وجريح.‏بالمقابل، أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بإصابة 7 جنود إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية، مؤكداً في بيان انه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان آخر أنه في متابعة الإنذارات بمنطقة الشمال، تم رصد إطلاق نحو 15 قذيفة من لبنان نحو إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية ٤ منها.وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن هناك 10 إصابات بشظايا صواريخ سقطت اليوم بالجليل، جاء ذلك بعد تبني كتائب القسام في لبنان قصف شمال حيفا ومستوطنتي «شلومي» و«نهاريا» بشمال إسرائيل بعدة رشقات صاروخية مركزة.