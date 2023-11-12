فيما كشف مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة «رويترز» تعليق حركة حماس لمفاوضات الرهائن مع إسرائيل بسبب الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال على مستشفى الشفاء في قطاع غزة، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الأحد)، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مباشر إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وقال الصفدي في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عدم اتخاذ موقف دولي مباشر لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية يمثل غطاء لها وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، موضحاً، في بيان نشرته وزارة الخارجية على حسابه في «إكس»، أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء القانونية والعرقية والإنسانية في حربها الوحشية على غزة.وطالب الصفدي الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف يقوم على المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية نفسها، التي بنى عليها موقفه لحشد الدعم الدولي إزاء الأزمة الأوكرانية.