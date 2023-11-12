تستعد الحكومة العراقية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة استهداف الجماعات المسلحة للقوات الأمريكية، بعد أن رفض فصيلان مسلحان التراجع عن مقاومة القوات الأمريكية في العراق.وقال فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء إن هناك مجموعة من القرارات التي ستتخذ قريباً لمعالجة هذه المسألة. وأضاف الشمري في تصريحات صحفية، اليوم (الأحد) أن حكومة بغداد كانت واضحة من خلال الخطاب الذي أكدته مراراً في مختلف المنصات على أنها المعنية برسم الصياغات والسياقات وطريقة إدارة الملفات في القضايا الداخلية والخارجية.ولفت مستشار رئيس الحكومة إلى أن هناك حراكا وإعادة انتشار أمني في الأيام الأخيرة، مجددا إدانة هجمات الفصائل المسلحة، وأكد أن الحكومة ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والقواعد الأمنية والعسكرية على أراضيها.