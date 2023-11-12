أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية طلبت من المسؤولين الإسرائيليين توضيح ما كان يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال «إن إسرائيل ستستمر في السيطرة الأمنية على قطاع غزة».وقالت إن نتنياهو ظل يردد هذه العبارة عن وضع غزة بعد انتهاء الحرب مرات عدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك في بيان (السبت) ومقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية وفي اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لفت إلى الهدف النهائي بعد إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله: إن بلينكن أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه به في رام الله أنه يتعين على السلطة الفلسطينية أن تلعب دوراً محورياً في مستقبل غزة.وتناول نتنياهو في بيان له في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مسألة «اليوم التالي» للحرب في غزة، وقال: «لن نوافق على التخلي عن السيطرة الأمنية على غزة تحت أي ظرف من الظروف»، مضيفا: «في اليوم التالي ستكون غزة منزوعة السلاح، ولن يكون هناك تهديد آخر من قطاع غزة لإسرائيل».وفي ما يتعلق بإمكانية إقامة مستوطنة في غزة، قال نتنياهو إنه «لا يعتقد أن ذلك هدف واقعي».