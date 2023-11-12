وسط أزمة إنسانية كبيرة، طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، واشنطن بوقف حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولات إسرائيل لفصلها ستفشل.وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الرئاسة الفلسطينية طالبت واشنطن بالتحرك الفوري ضد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، مؤكداً أن أي مساعٍ دولية لا تفضي لإنهاء الاحتلال لن تكون مجدية.من جهتها، اتهمت الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتمرير مخططات استعمارية بهدف تصفية القضية الفلسطينية. وأضافت في بيان: نرفض الاستغلال الإسرائيلي للحرب في غزة من أجل فصلها عن الضفة الغربية.وقُتل أكثر من 11,078 شخصاً بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، بحسب وزارة الصحّة أي ما يعادل نحو 40% من القتلى منذ بدء القصف.وكانت السلطات أكّدت أنّ غالبيّة القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق. واحتجز مقاتلو حماس ما يقارب 240 شخصاً رهائن ونقلوهم إلى غزّة.