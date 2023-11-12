كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت مكجورك سيزور إسرائيل ودولا بالمنطقة هذا الأسبوع؛ لبحث جهود إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، لكن يبدو أن الصفقة ليست وشيكة.ورجح الموقع في تقرير له، اليوم (الأحد)، أن يتوقف مكجورك في العاصمة البلجيكية بروكسل في طريقه إلى الشرق الأوسط، من أجل التنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء أوروبيين بشأن حرب غزة.ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم: إن من بين الأفكار قيد المناقشة إطلاق سراح نحو 80 امرأة وطفلا محتجزين لدى حركة حماس مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء ومراهقين فلسطينيين محتجزين في سجونها. ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الصفقة التي تجري مناقشتها من الممكن أن تشمل أيضا السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.ولفت إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أكدوا أن الصفقة ليست وشيكة ولكن المناقشات بشأنها مستمرة.وأفاد الموقع أنه من المتوقع أن يزور مكجورك أيضا كلا من المملكة العربية السعودية والأردن وقطر، إضافة إلى زيارة للبحرين الأسبوع القادم للمشاركة في حوار المنامة.