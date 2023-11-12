أقيل وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، السبت، بعد أن تسبب في ما يبدو في تصادم مروري أسفر عن مصرع شخص وإصابته هو نفسه بشكل بالغ.

وكان وزير الدفاع ماريو بانوزيتش يحاول تجاوز شاحنة في طقس سيئ عندما اصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المقابل، وفقا للسلطات.

ولقي سائق السيارة مصرعه في الحادث، بينما نقل بانوزيتش إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة.

وصرح رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش بعد وقت قصير من نشر التفاصيل في شرق كرواتيا قائلاً: عزلت الوزير بانوزيتش من منصبه، بالنظر للأوضاع غير العادية.

وقع الحادث الساعة السادسة صباح السبت، وكان بانوزيتش (44 عاماً) يقود سيارته الشخصية، ويسافر بمفرده.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة ماركو ميليتش، على منصة «إكس» قائلاً «نعبر عن تعازينا لأسرة الشخص الذي لقي مصرعه».

ويعاني الوزير السابق من ارتجاجات بالرأس والمخ فضلاً عن عدة رضوض في الجسم، وما زال تحت الملاحظة، لكن جروحه لا تهدد حياته.