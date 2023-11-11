أكد رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدوجو أن بلاده تدعم تنظيم القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في هذا التوقيت المناسب، والخروج بنتائج ملموسة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإنهاء المعاناة المستمرة منذ وقت طويل للفلسطينيين.وشدد على ضرورة أن تتحد دول منظمة التعاون الإسلامي في هذا الحراك عبر المطالبة بوقف تام لأطلاق النار الذي بدونه لن تتحسن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خصوصاً ما يتعرض له المدنيون من قتل، وإيجاد الطرق والسبل لإقناع الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وزيادة حجم هذه المساعدات، وأن يكون هناك آلية لتوزيعها بصورة مستدامة.وبين الرئيس الإندونيسي أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية مثير للقلق، خصوصاً استهداف المستشفيات في غزة، وهو أمر يستدعي من منظمة التعاون الإسلامي أن تستخدم كل المسارات وتطالب بمساءلة الإسرائيليين عن كل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها والسماح بدخول المفوضيات ولجان التحقيق في المناطق المحتلة، وأن تحث على البدء فوراً في مفاوضات السلام للوصول إلى حل لإقامة دولتين، واستخدام كل وسائل الضغط الدبلوماسية للدفاع وتحقيق العدالة للفلسطينيين.