أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي موقف بلاده الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، مطالباً بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.وقال العليمي خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم: «يجب تعزيز الجهود الجماعية ومتعددة الأطراف من اجل وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة»، مبيناً أن الوقائع التي تهز المنطقة منذ أسابيع، تؤكد أن فلسطين لا تزال وستظل هي قلب، وجوهر الوجدان العربي، والإسلامي ومحور أمنه القومي.وأشار إلى أن ما يحدث في فلسطين اليوم هو نتيجة متوقعة عندما يتم تجاهل قوة الحق لمصلحة حق القوة، وعند رفض جميع مبادرات السلام، ولجوء الاحتلال المستند على فائض القوة إلى فرض سياسات الأمر الواقع، وعندما يتخاذل المجتمع الدولي عن دوره الأخلاقي والقانوني، والسياسي في حل القضايا العادلة. موضحاً أن الطريق الأمثل إلى نصرة الشعب الفلسطيني، يتطلب أن نكون على موقف وكلمة سواء، وتقوية دولنا الوطنية وأمننا القومي، وإنهاء الخلافات البينية، والحروب والنزاعات المسلحة.