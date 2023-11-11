دعا الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (السبت)، إلى ضرورة امتلاك أدوات حقيقية للضغط على إسرائيل، مطالباً بالوقف الفوري المديد لا المؤقت للانتهاكات بحق كل الفلسطينيين في كل فلسطين، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وقال الأسد خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض اليوم: «أن ما يحدث في قطاع غزة يأتي في سياق 32 عاماً من السلام الفاشل، و75 عاماً من الإجرام الصهيوني»، مشيراً إلى أن المزيد من الوداعة العربية مع إسرائيل تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية تجاهنا.وأضاف الرئيس السوري أن استمرارنا في التعامل مع العدوان على غزة بنفس المنهجية يعني تمهيد الطريق لإكمال المذابح حتى إفناء الشعب وموت القضية.