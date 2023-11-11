أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، أن صمت العالم إزاء حرب غزة «مخجل ويعد فقداً للضمير»، واصفاً إسرائيل بـ«الفتى المدلل الذي لا يُحَاسَب».



ودعا الرئيس التركي إلى ضرورة وقف إطلاق نار دائم وإيصال الوقود للمستشفيات، مطالباً بضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة من قبل مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، والنظر بموضوع الأسلحة النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تملكها. وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض اليوم: «باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر مع استهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف بشكل بربري، ورأينا جثث الأطفال الأبرياء وأمهات مع أولادهن فارقن الحياة، وآباء يبحثون عن ذويهم. إسرائيل تنتقم من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء»، مضيفاً: «لا يمكن القبول بذلك أبداً، ولا شك أن أهل الضفة يتأثرون أيضاً، 73% من القتلى من النساء والأطفال، ولا يمكن اعتبار الدفاع عن النفس ذريعة لقتلهم». وأشار إلى أن من يدعون إلى حقوق الإنسان نسوا ذلك أمام حرب غزة، وهذا يتجلى في تصويت مجلس الأمن، ننتظر من الدول الداعمة لإسرائيل الإصغاء إلى النداءات. مطالباً بتوحيد المواقف إزاء هذا الحدث وبذل الجهود لإيصال المساعدات. وأفصح الرئيس التركي عن اجتماع في 15 نوفمبر الجاري يهدف إلى مناقشة إيصال المساعدات دون توقف، مطالباً بإعادة إعمار غزة عبر إنشاء صندوق بهذا الشأن.