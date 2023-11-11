أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى، ونأمل أن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى منذ اليوم الأول لاحتلالها لهذا القطاع أن يختفي سكانه أو يهجروا منه، حيث صرح أحد وزرائها أنه ينبغي ضرب القطاع بالسلاح النووي، ما يمثل الحقد الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة الصامدين.

وبين في كلمته خلال القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة في الرياض اليوم (السبت)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة قتلت حتى تاريخه أكثر من 11 ألف مدني، 70% منهم من النساء والأطفال، في حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتحت مطالبات القوى الدولية ومجلس الأمن أن يعفى المدنيين الفلسطينيين من شر الحرب الإسرائيلية البشعة، لافتاً الانتباه إلى أن كل النداءات الدولية فشلت في تقييد أيدي الإسرائيليين بالرد على عمليات 7 أكتوبر، إذ تصف أعمالها الوحشية بأنها دفاع عن النفس.

وشدد أبو الغيط على أهمية الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وجعله أولوية قصوى، ووقف توسيع رقعة الحرب، ويجب أن يعي الضمير العالمي أن استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية، ووقف ورفض التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية وهو ما يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى وقف الحديث عن انفصال غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أنها عناصر إقامة الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 يونيو 67.

وقال: «إن الحديث عن التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل، يعد تضييعاً للمزيد من الوقت، ومن شأنه أن يعود بالأمور إلى المربع رقم واحد مرة أخرى»، لافتاً النظر إلى أن بعض الدول في الغرب وبالذات في أوروبا بدأت في التجاوب مع فكرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام تتعامل مع كيفية تطبيق حل سياسي للصراع يقوم على أساس حل الدولتين، رغم المواقف المشينة وغير المتوازنة التي صدمتنا ولا تزال من جانب دول عدة ومسؤولين، فإن الرأي العام العالمي كما تعبر عنه الشعوب يمر بحالة استفاقة بعد أن صحا على القبح الشديد للمذابح المرتكبة على يد الاحتلال، مشيراً إلى أن لا جدوى في التجاوب مع أنصار ذلك التوجه الداعي إلى مؤتمر دولي لعله يصل بنا إلى تجسيد مسار سياسي يطبق حل الدولتين الذي ينشده العالم كله، ما عدا قوة الاحتلال.

وأفاد أبوالغيط أن طريق إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة الباسلة سيكون طويلاً وصعباً، مؤكداً أن الدول الأعضاء ستقدم كل الدعم والمساندة لأهل غزة الذين يستحقون وقوفنا جميعاً إلى جوارهم في مواجهة آثار العدوان.