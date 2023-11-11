أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن إسرائيل تمارس عقاباً جماعياً في غزة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، محذراً من تداعيات الحرب في غزة التي وصفها بالسلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.وقال الشيخ الصباح خلال القمة العربية الإسلامية اليوم (السبت): «هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية»، موضحاً أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلاً شاملاً ونهائياً.وطالب ولي العهد الكويتي بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية.ودعا الصباح المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر في قطاع غزة، مبيناً أن الفلسطينيين يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيدي سلطات الاحتلال.