قُتل ما لا يقل عن خمسين شخصا في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة في غزة، وفق ما أعلن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية. فيما أكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددا من الدبابات تتمركز على بعد مئتي متر من مدرسة البراق في حي النصر، حيث تحاصر مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن «حوالى 50 شهيدا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح اليوم».

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الجمعة)، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة للشهر الثاني إلى أكثر من 11 ألف قتيل و 2700 مفقود.

وصرح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي بأن 260 فلسطينيا قضوا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء تواصل غارات إسرائيل.

وأفاد القدرة بأن إجمالي حصيلة القتلى في غزة وصلت إلى 11078 من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرون بجروح مختلفة.

وأضاف أن الجهات الحكومية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل غارات إسرائيل من بينهم 1500 طفل.

وحذر القدرة من أن مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع «أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة» نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأوضح أن 198 من الكوادر الصحية قتلوا في غارات إسرائيلية، فيما جرى تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.