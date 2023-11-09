أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10812 شهيداً بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين منذ بدء الحرب.وأكد القدرة توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال، مبيناً أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات.وأشار إلى أن 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية، مبيناً أن الأونروا أدارت ظهرها لسكان القطاع عموما وتركت الأطفال فيه دون تطعيم وذوي الأمراض المزمنة دون متابعة أو علاج.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وتدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية، فيما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي جنين للمرة الثانية خلال ساعات.وطالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالنزوح إلى جنوب القطاع، مهدداً بتشديد القصف الذي لم يتوقف أصلا منذ أكثر من 4 أسابيع، وتبقى المشاهد القاسية سيدة الموقف.وشوهد نزوح عدد من الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب غزة عبر شارع صلاح الدين الاستراتيجي وغالبيتهم كانوا على ظهر عربات تجرها الدواب.