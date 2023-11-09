قتل 8 فلسطينيين وأصيب 14 اليوم (الخميس) في هجوم إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية في إطار التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان: «هناك مصابون بحالة خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على المدنيين العزل في مخيم جنين»، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لها في جنين وأصابت مسعفاً برصاص حي في الظهر.

وأفاد فلسطينيون بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات المقاومة الفلسطينية، مؤكدين أن قوات الاحتلال موجودة في ساحة مخيم جنين وتقصف مواقع في المخيم بطائرات مسيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعين بطائرة مسيرة لقصف أفراد في مخيم جنين وقتل 5 منهم وأصاب 6 آخرين بجراح متفاوتة.

ويواصل متطرفو الحكومة الإسرائيلية التحريض على قتل الفلسطينيين في الضفة والقدس، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بوقف الانتقادات المحلية والدولية لعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.