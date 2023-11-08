أعرب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق ركن صغير بن عزيز، اليوم (الأربعاء)، عن شكره وتقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لمساندتهم للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة في معركة المصير المشترك وإفشال مشروع الإرهاب الحوثي الرامي لتهديد الأمن القومي والإقليمي والعالمي، وذلك في أول اجتماع ترأسه لرؤساء الهيئات بوزارة الدفاع وقادة المناطق والمحاور العسكرية عقب نجاته من محاولة الاغتيال. ووجه بن عزيز الجيش الوطني باليقظة والاستعداد العالي لمواجهة مختلف التطورات والتعامل الحازم مع أية مؤامرات أو مخططات إرهابية وفوضوية والتصدي لأية محاولات يائسة ترتكبها المليشيا الحوثية التي انتهجت الغدر والانتقام ونكث العهود والمواثيق، مؤكداً أن القوات المسلحة ومعها كل الأحرار ماضية في القيام بواجباتها الدستورية في استعادة الدولة وخوض المعركة الوطنية الملقاة على عاتقها حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة وفرض خيارات السلام الحقيقي الدائم الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وحريته وكرامته، ويحقق استقرار وأمن اليمن والمنطقة.واستعرض القادة العسكريون ملخصاً حول الموقف الميداني في مسرح العمليات ومستوى جاهزية القوات والمقاتلين في ظل تصعيد مليشيا الحوثي لأعمالها العدائية الإرهابية في عدد من الجبهات.وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ قد حذر، أمس (الثلاثاء)، من أي محاولات لإضاعة جهود السلام في اليمن في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالباً، في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال، الأطراف اليمنية بمواصلة اختيار السلام والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد وإطلاق عملية سلام يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.وقال ليندركينغ: لقد أحرزنا تقدماً هائلاً في عملية السلام، ولا ينبغي تبديد جهود السلام هذه، وننصح جميع الأطراف بعدم توسيع هذا الصراع، مشيراً إلى أن مهمة واشنطن في اليمن لا تزال تركز على تأمين الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن وتوسيع نطاقها والبناء عليها؛ لما لها من تأثير ملموس على ملايين اليمنيين وتوفر أفضل فرصة للسلام في اليمن منذ الحرب.