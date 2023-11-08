حقّق الحزب الديمقراطي، بزعامة جو بايدن، انتصارات في عدد من الولايات الأمريكية التي شهدت ليل (الثلاثاء)، انتخابات محلية، مما يعطي انطباعاً أولياً حول التوجه العام الذي ستسير عليه الانتخابات الرئاسية العام القادم خصوصاً أن بعض تلك الانتصارات كانت في ولايات ذات توجه جمهوري.وشكل تأييد الناخبين لحقوق الإجهاض (القضية الرئيسية بالنسبة للديمقراطيين) دعماً لحزب الرئيس على تحقيق انتصارات في العديد من الولايات الانتخابية، وذلك قبل 12 شهراً من الانتخابات الرئاسية، التي يسعى فيها بايدن لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.وأعيد انتخاب الحاكم الديمقراطي آندي بشير في ولاية كنتاكي ذات الميول الجمهورية التي هزم فيها الرئيس السابق ترمب الرئيس الحالي بايدن بفارق 26 نقطة في عام 2020، وأعلن فوز بشير على خصمه الجمهوري دانيال كاميرون الذي يدعمه ترمب، بعد ساعتين فقط من إغلاق صناديق الاقتراع، في حين قال البيت الأبيض إن بايدن اتصل بالمرشح الديمقراطي آندي بشير لتهنئته بفوزه.في حين أيد الناخبون في أوهايو إجراء اقتراع لتكريس حقوق الإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون، ما شكل صدمة لهم، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فيما وجه الناخبون في فيرجينيا ضربة للحاكم الجمهوري جلين يونكين، حيث استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس التشريعي للولاية، كما حققوا نتائج إيجابية في ولاية بنسلفانيا.وصوت الناخبون في بنسلفانيا لملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا بالولاية لصالح الديمقراطي دانيال مكافري ليتغلب على الجمهورية كارولين كارلوتشيو، في حين اختار الناخبون نساءً لأول مرة لقيادة ثاني أكبر مقاطعة في فيلادلفيا وبنسلفانيا، إذ عينوا شيريل باركر عمدة رقم 100 لأكبر مدينة في الولاية وسارة إيناموراتو مديرة تنفيذية للمقاطعة التي تضم بيتسبرج، بعد أن هزمت الديمقراطية إيناموراتو، 37 عاماً، الجمهوري جو روكي، الوافد السياسي الجديد.وسارع الرئيس جو بايدن المرشّح لولاية ثانية للترحيب بالنتائج المحققة في الانتخابات المحلية مستغلاً الفرصة للحث على تقديم تبرّعات لحملته، وكتب عبر منصة إكس: «في جميع أنحاء البلاء، انتصرت الديموقراطية وخسر الترامبيون الآن، (نتوجه) معاً للفوز السنة القادمة».وتأتي هذه الانتخابات في ظل تراجع شعبية الرئيس جو بايدن، إذ أظهر استطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بالتعاون مع كلية سيينا تراجع بايدن وراء الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في خمس من الولايات الست المتأرجحة التي يرجح أن تحدد النتيجة النهائية مما أثار قلق الديمقراطيين الذين أعربوا بشكل خاص عن انزعاجهم بشأن مستقبل بايدن ونقاط الضعف الانتخابية الواضحة.وبين الاستطلاع أن المرشح الجمهوري الأوفر حظاً لنيل تذكرة الترشح عن الحزب دونالد ترمب يتقدّم على الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في خمس من ست ولايات رئيسية، مع تراجع شعبية بايدن في صفوف الناخبين الشباب والأقليات.وأورد الاستطلاع أن المرشح الجمهوري يتقدّم على منافسه الديموقراطي في نوايا التصويت في نيفادا (52 %/41%)، وجورجيا (49/43)، وأريزونا (49/44)، وميشيجان (48/43)، وبنسلفانيا (48/44)، في حين يتوقع أن يفوز جو بايدن في ويسكونسن (47/45).ويذكر أن جو بايدن فاز في العام 2020 في كل من هذه الولايات.